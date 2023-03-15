Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 2:52

В Саратовской области в среду ожидается ветреная погода и до +9

Днем возможен порывистый ветер до 14 метров в секунду
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 15 марта, в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. В облцентре воздух прогреется до +8, сообщает Гидрометцентр.

Будет преобладать южный и юго-восточный ветер 4-9 метров в секунду, днем во всей области возможны порывы до 14 м/с. Ночью и утром на дорогах региона возможна гололедица и туман с видимостью от километра и менее.

В губернии местами воздух прогреется до +9, минимальные значения в эту среду составят от -6 до -3.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.