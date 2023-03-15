В Саратовской области в среду ожидается ветреная погода и до +9

архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня, 15 марта, в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. В облцентре воздух прогреется до +8, сообщает Гидрометцентр.
Будет преобладать южный и юго-восточный ветер 4-9 метров в секунду, днем во всей области возможны порывы до 14 м/с. Ночью и утром на дорогах региона возможна гололедица и туман с видимостью от километра и менее.
В губернии местами воздух прогреется до +9, минимальные значения в эту среду составят от -6 до -3.
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