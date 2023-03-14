Саратовская область получила 12 машин скорой помощи – их направят в отдаленные районы

Фото: Пул Z 64 / Telegram

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сегодня, 14 марта, вместе с министром здравоохранения региона и главврачом городской станции СМП Олегом Андрущенко осмотрел новый медтранспорт.

В нашу губернию поступило 12 машин скорой медицинской помощи, их распределят между отдаленными районами – спецтехнику отправят для нужд Горного, Красного Кута, Новоузенска, Самойловки и Хвалынска.

Фото: Пул Z 64 / Telegram

Губернатор анонсировал также поставки в регион еще 45 легковых автомобилей для участковых терапевтов, их закрепят за поликлиниками городов области.

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