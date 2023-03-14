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НовостиОбщество14 марта 2023 14:47

Государственная Дума приняла закон об увеличении казначейских кредитов регионам

Законопроект подготовили Спикер ГД Вячеслав Володин и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в рамках исполнения послания президента России Федеральному Собранию
Роман Хвалин
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин

Госдума приняла закон об увеличении казначейских кредитов регионам, сообщает официальный сайт российского парламента.

Законопроект был одобрен в третьем чтении, его подготовили Спикер ГД Вячеслав Володин и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в рамках исполнения послания президента России Федеральному Собранию.

Суть инициативы заключается в том, что субъекты России смогут получить бюджетные кредиты на обновление социальной инфраструктуры в 2023 году под 0,1% годовых до конца апреля следующего года.

— Регионы смогут продолжить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социально значимых объектов, не дожидаясь следующего распределения бюджетных средств законом о федеральном бюджете. А Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований проконтролирует распределение этих средств, — рассказал Вячеслав Володин.

Председатеь Госдумы также отметил, что предлагается и объем казначейских кредитов, которые выдают на срок до 15 лет под 3% годовых с 250 до 315 млрд рублей. 50 млрд из этой суммы отправят на обновление общественного транспорта в малых городах и селах, еще 15 – на развитие лесхоз комплекса.

Закон вступает в силу со дня его опубликования на портале правовой информации.

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