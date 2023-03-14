Государственная Дума приняла закон об увеличении казначейских кредитов регионам

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин

Госдума приняла закон об увеличении казначейских кредитов регионам, сообщает официальный сайт российского парламента.

Законопроект был одобрен в третьем чтении, его подготовили Спикер ГД Вячеслав Володин и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в рамках исполнения послания президента России Федеральному Собранию.

Суть инициативы заключается в том, что субъекты России смогут получить бюджетные кредиты на обновление социальной инфраструктуры в 2023 году под 0,1% годовых до конца апреля следующего года.

— Регионы смогут продолжить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социально значимых объектов, не дожидаясь следующего распределения бюджетных средств законом о федеральном бюджете. А Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований проконтролирует распределение этих средств, — рассказал Вячеслав Володин.

Председатеь Госдумы также отметил, что предлагается и объем казначейских кредитов, которые выдают на срок до 15 лет под 3% годовых с 250 до 315 млрд рублей. 50 млрд из этой суммы отправят на обновление общественного транспорта в малых городах и селах, еще 15 – на развитие лесхоз комплекса.

Закон вступает в силу со дня его опубликования на портале правовой информации.

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