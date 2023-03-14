Елена Галактионова

Новым главой Радищевского музея стала Елена Галактионова. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

С апреля прошлого года Галактионова временно исполняла обязанности генерального директора Радищевского музея. За этот период она разработала и представила Минкульту России концепцию развития музея на ближайшие пять лет, проект выставочного плана на 2023 год и координировала реставрацию Городской усадьбы Борисовых-Мусатовых.

Трудовой стаж женщины в Радищевском музее начался в 1994 году с должности экскурсовода.

С 1996 по 2008 год она работала заведующей образовательным отделом, наиболее значимого структурного подразделения, обеспечивающего взаимодействие с музейной аудиторией, расширение сферы влияния музея.

— Как человек, проработавший много лет в администрации музея, я принимала участие в разработке стратегических планов развития и прекрасно оцениваю все проблемы и задачи, стоящие перед учреждением. Очевидно, что немаловажным резоном в принятии мною решения

возглавить музей, стало доверие коллектива. В своей работе планирую применить весь комплекс подходов и стратегий по основным направлениям деятельности в соответствии с современными тенденциями в сфере культуры — высказалась новоиспеченный руководитель.