В Саратове 20-летнего парня осудили за распространение детской порнографии

В Саратове вынесен приговор 20-летнему парню, обвиняемому в распространении детской порнографии. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Ранее этот же молодой человек был признан виновным в развратных действиях, изготовлении порнографических изображений детей и фотосъемке детей.

10 сентября 2020 года мужчина со своей электронной почты отправил пользователю одной из социальных сетей порнографические фотографии несовершеннолетнего.

В итоге злоумышленник получил 8,5 лет в колонии строгого режима.

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