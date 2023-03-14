В Саратове 20-летнего парня осудили за распространение детской порнографии

В Саратове вынесен приговор 20-летнему парню, обвиняемому в распространении детской порнографии. Об этом сообщает СУ СК по региону.
Ранее этот же молодой человек был признан виновным в развратных действиях, изготовлении порнографических изображений детей и фотосъемке детей.
10 сентября 2020 года мужчина со своей электронной почты отправил пользователю одной из социальных сетей порнографические фотографии несовершеннолетнего.
В итоге злоумышленник получил 8,5 лет в колонии строгого режима.
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