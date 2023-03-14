В Саратове мужчина украл попугая и пылесос в один день

Фото: Архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Заводском районе мужчина украл попугая и пылесос в один день. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратову.

В отделение полиции Заводского района обратился владелец зоомагазина. По его словам, с прилавка была похищена клетка с ожереловым попугаем Крамера. Ущерб от кражи заявитель оценил в 15 тысяч рублей.

Полицейские доставили в участок по подозрению в краже 46-летнего ранее судимого горожанина. Мужчина рассказал, что клетку и птицу продал на улице незнакомцу, а деньги потратил. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый может быть причастен к еще одной краже - хищению пылесоса из торгового центра. Обе кражи были совершены в один день.

Возбуждено уголовное дело.