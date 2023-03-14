Фото: Архив КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Саратове ради квартиры женщина «вышла замуж» за покойника. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает региональное СУ СКР.

Как установлено следствием, в 2016 году 52-летняя женщина и ее 58-летний сообщник проработали план по мошенничеству. Пара подделала свидетельство о браке с владельцем квартиры на Набережной Космонавтов, якобы заключенное в 1989 году.

На момент подделки документов «муж» мошенницы скончался 9 лет назад. При этом, официальной наследницей недвижимости по документам была родственница покойного.

В 2018 году «лжесупруга» напрасно пыталась отсудить наследство у родственницы, подделка документов была замечена.

Возбуждены уголовные дела. Мошенникам грозит до 10 лет колонии.

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