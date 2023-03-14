Саратовская область получила 12 новых машин скорой помощи

Новая техника

Сегодня, 14 марта, в Саратовскую область пришли первые в 2023 году машины скорой помощи. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

12 машин скорой будут направлены в отдаленные населенные пункты: Аркадак, Горный, Ершов, Красный Кут и другие.

В Саратовскую область также должны поставить пять передвижных диагностических комплексов. Первый уже передан Энгельсскому району. В спецмашине будут флюорограф, аппарат ЭКГ, смотровой кабинет.

В этом году в регион также поступят 45 легковых машин для участковых терапевтов. Они будут закреплены за городскими поликлиниками.

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