Фото: архив КП

В Вольском районе обнаружили очаг африканской чумы свиней. Об этом сегодня, 14 марта, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Очаг заболевания обнаружили в Вольском районе. Труп зараженного кабана нашли в лесу в шести километрах от села Юловая Маза.

Специалисты государственной ветеринарной службы продезинфицировали территорию. Вокруг очага инфекции с 13 марта установлен карантин.

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