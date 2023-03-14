Фото: архив КП
В Вольском районе обнаружили очаг африканской чумы свиней. Об этом сегодня, 14 марта, сообщили в региональном управлении ветеринарии.
Очаг заболевания обнаружили в Вольском районе. Труп зараженного кабана нашли в лесу в шести километрах от села Юловая Маза.
Специалисты государственной ветеринарной службы продезинфицировали территорию. Вокруг очага инфекции с 13 марта установлен карантин.
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