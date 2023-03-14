Фото: соцсети

В Энгельсе «скорая» с пациентом провалилась в огромную яму на дороге. Об этом сегодня, 14 марта, сообщили очевидцы в социальных сетях.

ЧП произошло недалеко от Энгельсской городской больницы №1. Ранним утром в 7.00 в огромной дорожной яме оказалась машина скорой помощи.

Как отметили очевидцы, в момент происшествия в автомобиле находился пациент.

-Там эта яма уже три года или даже больше, постоянно там машины висят, — прокомментировала местная жительница.

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