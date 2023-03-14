За пост главы Новоузенского района будут бороться два кандидата

14.03.23

За пост главы Новоузенского района Саратовской области будут бороться два кандидата. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба министерства по делам территориальных образований.

Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на должность главы Новоузенского района.

Свою кандидатуру выдвинул нынешний глава Андрей Опалько, а также его заместитель Алексей Шкрябин.

Решение об избрании будет принято на следующем заседании.

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