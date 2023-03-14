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НовостиОбщество14 марта 2023 11:39

За пост главы Новоузенского района будут бороться два кандидата

Решение об избрании будет принято на следующем заседании
Наталия Калинина
14.03.23

14.03.23

За пост главы Новоузенского района Саратовской области будут бороться два кандидата. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба министерства по делам территориальных образований.

Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на должность главы Новоузенского района.

Свою кандидатуру выдвинул нынешний глава Андрей Опалько, а также его заместитель Алексей Шкрябин.

Решение об избрании будет принято на следующем заседании.

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