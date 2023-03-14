В Саратове генеральным директором Радищевского музея стала Елена Галактионова

Елена Галактионова

В Саратове генеральным директором Радищевского музея утвердили Елену Галактионову. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

Начала свою работу в музее Елена Галактионова в должности экскурсовода еще в 1994 году. Уже через два года она стала заведующей образовательным отделом. В 2008 году заняла должность заместителя генерального директора по образовательной и научно-просветительской работе.

С апреля прошлого года Галактионова занимала должность временно исполняющей обязанности генерального директора Радищевского музея.

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