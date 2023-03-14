Володин о паводке в Саратовской области: Кто подписи ставил? Кто проектировал? Весна покажет, куда им идти!

Володин о паводке

Вячеслав Володин неоднократно обращал внимание на проблему затопления дорог весной в Саратовской области, о чем пишут в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

- Поступает много обращений из Петровска о затоплении недавно благоустроенной территории у реки Медведицы под железнодорожным мостом.

В 2021 году неоднократно обращался к местным властям и напоминал, что нужно учитывать весенние паводки при благоустройстве береговой зоны реки Медведицы.

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