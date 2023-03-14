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НовостиОбщество14 марта 2023 10:59

В Ленинском районе Саратова на девочку напала бездомная собака

Пострадавшую доставили в больницу
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Ленинском районе Саратова на девочку напала бездомная собака. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным, ЧП произошло вчера, 13 марта, на улице Елшанской. Собака напала на 14-летнюю девочку и укусила ее за ногу.

Пострадавшую доставили в медучрежление. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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