Фото: Архив КП

В Ленинском районе Саратова на девочку напала бездомная собака. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным, ЧП произошло вчера, 13 марта, на улице Елшанской. Собака напала на 14-летнюю девочку и укусила ее за ногу.

Пострадавшую доставили в медучрежление. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.