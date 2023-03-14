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НовостиОбщество14 марта 2023 10:55

В Татищевском районе родственники обнаружили в гараже тело мужчины

По факту смерти 41-летнего мужчины проводится проверка
Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Татищевском районе тело мужчины в гараже обнаружили родственники. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Трагедия произошла вчера в селе Широкое Татищевского района Саратовской области. 41-летнего мужчину без признаков жизни обнаружили родственники. Тело нашли в гараже, который располагается на территории участка. О ситуации сообщили в правоохранительные органы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование.

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