Фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратове жители трех районов остались без тепла и воды. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Как сообщает пресс-служба ООО «КВС», в зоне отключения оказались три района города- Ленинский, Кировский и Октябрьский.

Горячую воду и отопление отключили жителям домов №1а и №3б на улице Зеркальная; Лебедева-Кумача, № 66, № 66а, № 68/2, проспекта Строителей, № 29, № 29а, улицы Электронная, № 6, № 10. Окончание работ планируется к 19 часам.

Из-за повреждений на улице Тархова 20А холодную воду отключили жителям домов на улицах Перспективная, 9А, 11, 13, 15, 23А, Электронная, 7, 7А, Лебедева-Кумача, 72А, 72В, 74А, 76 и Тархова, 14А, 14Б, 20А.

Также, из-за прорыва на 2-ом Магнитном проезде отключили воду на улицах 1-ый Магнитный проезд, 2, 4.

Для работ на коммуникациях также отключили водоснабжение у жителей дома по адресу Весенний проезд, 8.

Подачу холодной воды обещают вернуть к 20.00.

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