Фото: Архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 14 марта, жительница Саратова сбила 58-летнего мужчину в Ленинском районе, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла в 11:50 возле дома 70 Б на улице Л. Кумача. 34-летняя женщина на автомобиле Opel сбила 58-летнего пешехода.
В результате ДТП пострадавший был доставлен в лечебное учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции города.
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