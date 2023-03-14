Фото: Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 14 марта, жительница Саратова сбила 58-летнего мужчину в Ленинском районе, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 11:50 возле дома 70 Б на улице Л. Кумача. 34-летняя женщина на автомобиле Opel сбила 58-летнего пешехода.

В результате ДТП пострадавший был доставлен в лечебное учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции города.

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