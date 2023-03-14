В Вольском районе спасатели сняли со льдины косулю

Косуля на льдине
В Вольском районе Саратовской области спасатели сняли со льдины косулю, которая не могла выбраться самостоятельно. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале глава района Андрей Татаринов.
Жители сообщили в службу спасения о животном, которое застряло на льду реки Волга. Сотрудники службы помогли льдине пристать к берегу и косуля сошла на берег.
- Паводок, тем более такой стремительный как этом году, доставляет много хлопот. Хорошая подготовка служб МЧС позволяет контролировать ситуацию, - отметил Андрей Татаринов.
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