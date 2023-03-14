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НовостиОбщество14 марта 2023 9:53

Фермер из Саратовской области пустил на участок ветеринаров только после вмешательства приставов

Нарушитель был оштрафован
Наталия Калинина

Фермер из Лысогоского района Саратовской области пустил на участок ветеринаров только после вмешательства приставов, о чем сообщили в пресс-службе УФССП.

Предприниматель не давал сотрудникам районной станции по борьбе с болезнями животных провести обязательную вакцинацию коров в своем подсобном хозяйстве.

У жителя Лысогорского района было несколько десятков коров, часть которых не состояла на учете и не прошла необходимые проверки их здоровья.

Ветеринары обратились в суд и после вмешательства приставов специалистам был предоставлен доступ в подсобное хозяйство, а также ранее не зарегистрированных животных удалось поставить на учет.

За уклонение от исполнения решения суда, с должника взыскали 5 тысяч рублей, а также запретили перерегистрацию права собственности на три автомобиля. В результате принятых приставами мер должник исполнил решение суда в полном объеме.

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