Фермер из Саратовской области пустил на участок ветеринаров только после вмешательства приставов

Фермер из Лысогоского района Саратовской области пустил на участок ветеринаров только после вмешательства приставов, о чем сообщили в пресс-службе УФССП.

Предприниматель не давал сотрудникам районной станции по борьбе с болезнями животных провести обязательную вакцинацию коров в своем подсобном хозяйстве.

У жителя Лысогорского района было несколько десятков коров, часть которых не состояла на учете и не прошла необходимые проверки их здоровья.

Ветеринары обратились в суд и после вмешательства приставов специалистам был предоставлен доступ в подсобное хозяйство, а также ранее не зарегистрированных животных удалось поставить на учет.

За уклонение от исполнения решения суда, с должника взыскали 5 тысяч рублей, а также запретили перерегистрацию права собственности на три автомобиля. В результате принятых приставами мер должник исполнил решение суда в полном объеме.

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