Ход заседания

В Саратовской области открыто 179 отделений молодежной организации «Движение первых». Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания комитета по молодежной политики и спорту в Саратовской областной Думе за председательством Дмитрия Пьяных.

Председатель совета регионального отделения организации «Движение первых» Анна Попова выступала с докладом о перспективах развития организации в Саратовской области.

По словам чиновницы, на данный момент курируют министерство просвещения и федеральное агентство по делам молодежи. В Саратовской области Координационный совет движения возглавил Роман Бусаргин. В структуре движения формируется комплексная система воспитания, основанная на лучших традициях и принципах всех крупных молодежных и детских организаций.

С января 2023 года в России запущен процесс регистрации первичных отделений — и в Саратовской области за этот период уже открыто 179 отделений. Структурное подразделение движения может быть октрыто в любой общественной организации, куда есть доступ детям — от общеобразовательной школы до спортивных секций и театральных кружков.

Ход заседания

Попова уточнила, что в данный момент почти все сформировано на базе школ и учреждений СПО. Полностью готовы к открытию 16 районов области, частично - Саратов, Татищевский и Балашовский районы. Заявки на вступление подали 817 детей и наставников, а еще более 10 тысяч - в процессе регистрации.

В рамках движения намечено 12 направлений, которые, по словам чиновницы, были выбраны детьми. Среди проектов - научно-технические выставки, работа с новыми технологиями, культурное волонтерство, школьные театры, туризм и путешествия, фотоконкурсы, продюсирование, медиа, патриотизм и др.

В ходе полемики о так называемых «трудных подростках», Александр Анидалов (фракция КПРФ) попросил более активно привлекать в движение таких детей, дабы «забирать их из негативного информационного пространства и подростковых группировок». Дмитрий Пьяных (фракция ЛДПР) отметил, что у молодежи должна быть альтернатива для самовыражения и все дети априори равны.

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