Пострадавший при пожаре в Федоровском районе пенсионер умер в больнице

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сегодня, 14 марта, в больнице скончался пострадавший при пожаре в Федоровском районе пенсионер, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Пожар в селе Воскресенка в Федоровском районе Саратовской области произошел еще 11 марта, в огне пострадал 72-летний мужчина, его доставили в больницу, где, несмотря на медпомощь, он скончался.

В СУ СКР назначили судмедэкспертизу, все обстоятельства устанавливаются.

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