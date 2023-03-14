В Саратове поход мужчины в гости к знакомой закончился для него ножевой раной в животе

В Саратове поход мужчины в гости к знакомой закончился для него раной брюшной полости. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, в больницу Саратова поступил мужчина с раной в брюшной полости. По словам 43-летнего пострадавшего, из-за «нетрезвого» состояния, причину ЧП он пояснить не может.

По предварительным данным, мужчина в компании сожительницы пошел в гости к общей знакомой. Там женщина, в порыве ревности к хозяйке квартиры, ранила своего возлюбленного ножом.

Возбуждено уголовное дело. Виновнице грозит до 10 лет лишения свободы.

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