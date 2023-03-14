Фото: Архив КП

В Озинском районе из-за паводка затопило село Солянка. Эту информацию подтверждает Телеграм-канал районной администрации, с 12 марта она появлялась в местных пабликах в соцсетях.

ЧП произошло рядом с поселком Белоглинный в Озинском районе Саратовской области. Из-за талых вод на водохранилище Петровское повредился один из шлюзов. По этой причине вода из пруда уходит в реку Солянку, затапливая село.

- При уменьшении напора воды на шлюзовой камере будут проводиться ремонтно-восстановительные работы, - сообщили в администрации Озинского района.

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