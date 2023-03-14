Ночью на автовокзал Саратова в отпуск прибыли солдаты из зоны СВО

Бойцы на саратовском автовокзале

Этой ночью, 14 марта, на автовокзал Саратова прибыли в двухнедельный отпуск бойцы 98-го полка, сражающегося в зоне СВО. О встрече с нашими героями рассказал в своем Телеграм-канале депутат областной думы Александр Янклович.

Кроме него, солдат встречали и парламентарии Александр Блатман и Кирилл Лаврентьев. На автовокзал прибыл также депутат регпарламента Роман Ирисов – он приехал вместе с бойцами из зоны СВО, там он передавал гуманитарную помощь российским военнослужащим.

- Спасибо вам от всех жителей Саратовской области за то, что смогли выстоять и сегодня живыми, здоровыми, пусть краткосрочно, но приехали в отпуск. Желаю вам через 14 дней с новыми силами вернуться в строй к своим боевым товарищам, - сказал прибывшим солдатам Янклович.

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