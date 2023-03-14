Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области пожилой водитель «Нивы» учинил аварию на парковке. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 14.20 на улице Чернышевского в поселке Духовницкое Саратовской области. 72-летний водитель «Шевроле Нивы» не справился с управлением и врезался в припаркованный у магазина внедорожник SsangYong.

В результате ДТП мужчине-виновнику потребовалась госпитализация. Все обстоятельства аварии выясняются.

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