Лиза Алерт Саратов

В Вольском районе ищут пропавшую 57-летнюю Татьяну Морину (Маркелову). Об этом сегодня, 14 марта, сообщили волонтеры «Лиза Алерт» на своей странице ВКонтакте.

Последний раз женщину видели 22 февраля в селе Горячка Вольского района. Рост пропавшей 158 сантиметров, короткие светлые волосы и голубые глаза. Женщина была одета в синюю куртку и валенки без калош, на голове был красный платок.

Всех, кто может сообщить какие-либо сведения о Татьяне Мориной (Маркеловой), просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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