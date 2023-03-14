Жительница Саратова за рулем BMW протаранила четыре припаркованные машины

Фото: УГИБДД по Саратовской области
В Саратове автовладелица за рулем BMW протаранила четыре припаркованные машины. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает областная Госавтоинспекция.
ДТП произошло вчера, 13 марта, в 15.35 во Фрунзенском районе Саратова. На улице Железнодорожной рядом с гостиницей «Богемия» женщина за рулем BMW Х5 протаранила припаркованные автомобили.
Пострадали четыре машины - Skoda Rapid, Hyundai Solaris, ВАЗ-2114 и Renault Duster. По данным УГИБДД, в припаркованных авто водителей не было.
В результате аварии 46-летней виновнице потребовалась госпитализация. Все обстоятельства ДТП выясняются.
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