Жительница Саратова за рулем BMW протаранила четыре припаркованные машины

Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Саратове автовладелица за рулем BMW протаранила четыре припаркованные машины. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает областная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вчера, 13 марта, в 15.35 во Фрунзенском районе Саратова. На улице Железнодорожной рядом с гостиницей «Богемия» женщина за рулем BMW Х5 протаранила припаркованные автомобили.

Пострадали четыре машины - Skoda Rapid, Hyundai Solaris, ВАЗ-2114 и Renault Duster. По данным УГИБДД, в припаркованных авто водителей не было.

В результате аварии 46-летней виновнице потребовалась госпитализация. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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