В Петровском районе в автоаварии погиб пожилой водитель «пятнадцатой»

Фото: УГИБДД
Вчера поздно вечером, 13 марта, в Петровском районе Саратовской области произошла смертельная автоавария, сообщили в региональном УГИБДД.
В 22:45 у села Озерки столкнулись Hyundai и ВАЗ-2115, который вел 60-летний пенсионер, водитель «пятнашки» погиб на месте.
Водителя «Хёндэ» госпитализировали с травмами.
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