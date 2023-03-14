В Петровском районе в автоаварии погиб пожилой водитель «пятнадцатой»

Фото: УГИБДД

Вчера поздно вечером, 13 марта, в Петровском районе Саратовской области произошла смертельная автоавария, сообщили в региональном УГИБДД.

В 22:45 у села Озерки столкнулись Hyundai и ВАЗ-2115, который вел 60-летний пенсионер, водитель «пятнашки» погиб на месте.

Водителя «Хёндэ» госпитализировали с травмами.

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