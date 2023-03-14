фото: телеграм-канал Александра Гречихо

Из-за паводка в Петровске введен режим ЧС. Об этом сообщает глава района Александр Гречихо в своем телеграм-канале.

Вчера вечером, 13 марта, на экстренном заседании муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям Александр Гречихо совместно с министром по делам территориальных образований области Сергеем Зюзиным приняли решение о введении в районе режима чрезвычайной ситуации. Заведующий сектором по делам ГО и ЧС Олег Нагубников сообщил, что уровень воды в Медведице в районе Железного моста составил 3 метра 95 сантиметров, что гораздо выше критической отметки.

На подтопленных территориях действуют шесть лодочных переправ, на которых работают специалисты областной Службы спасения. По заявкам организована доставка необходимых продуктов и питьевой воды жителям подтопленных домов, за лекарственным обеспечением следит районная больница и лично главный врач Галина Вольф. Подготовлены к открытию пункты временного размещения для тех, кто пожелает эвакуироваться.

— Уровень воды в Медведице будет отслеживаться круглосуточно, все службы жизнеобеспечения находятся в режиме готовности, — сообщил глава района.