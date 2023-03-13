Дорожные работы в Энгельсе

На дорожные работы в Энгельсе выделят дополнительные мощности. Глава района Дмитрий Плеханов поручил подключить дополнительные мощности, чтобы ускорить темпы и увеличить объемы ремонтных работ на дорогах. Ранее соответствующую задачу поставил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

- Некоторые улицы просто не дождутся 1 апреля — начала официального строительного сезона, а городские службы с «ямочным» ремонтом и с откачкой талых вод на справятся. Поэтому решено привлечь в помощь муниципалитету профильные организации.

Сегодня провел рабочую встречу с представителями дорожных организаций. Скоро дополнительные бригады дорожных рабочих выйдут и займутся восстановлением подходов к социальным учреждениям

Параллельно с этим поручил профильному комитету провести обследование всех дорог, стоящих на гарантии, чтобы в дальнейшем обеспечить их ремонт за счет подрядчиков, - объяснил Дмитрий Плеханов.