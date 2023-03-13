В Петровске из-за паводка под воду ушли 35 домов – Бусаргин поручил оказать материальную помощь каждому пострадавшему жильцу

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Губернатор Саратовской области посетил Петровский район, в котором сложилась чрезвычайная ситуация из-за вышедшей из берегов реки Медведицы. Об этом сам Бусаргин сообщил в своем Телеграм-канале.

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Всего же в муниципалитете, по данным губернатора, подтоплено 620 придомовых территорий. Каждому пострадавшему оказывается необходимая помощь – в район, в случае необходимости, доставляют лекарства и корм для домашних животных.

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

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