В Петровске из-за паводка под воду ушли 35 домов – Бусаргин поручил оказать материальную помощь каждому пострадавшему жильцу

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм
Губернатор Саратовской области посетил Петровский район, в котором сложилась чрезвычайная ситуация из-за вышедшей из берегов реки Медведицы. Об этом сам Бусаргин сообщил в своем Телеграм-канале.
Фото: Роман Бусаргин / Телеграм
Всего же в муниципалитете, по данным губернатора, подтоплено 620 придомовых территорий. Каждому пострадавшему оказывается необходимая помощь – в район, в случае необходимости, доставляют лекарства и корм для домашних животных.
Фото: Роман Бусаргин / Телеграм
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.