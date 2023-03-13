Саратовцы за год в среднем задолжали банкам еще на 15,7 тысяч рублей больше

Фото: Архив КП

Саратовская область по итогам 2022 года заняла 44-е место в рейтинге закредитованности населения среди субъектов России. К такому выводу пришли эксперты РИА Новости.

Закредитованностью населения считается соотношение суммы кредитов к годовой зарплате. В нашем регионе такое соотношение составило 61,5 процента, в целом по России – 54%.

Самые низкие показатели закредитованности оказались в северокавказских республиках – Ингушетии (среднедушевой долг по отношению к доходам населения составил 12,2%), Дагестане (24,3 процента) и Чечне (24,4 процента).

Наиболее же закредитованы жители Калмыкии (108,8%), Тыве (98,6 процентов) и Тюменской области (83,3%). Исследователи отмечают, что розничный рынок банковского кредитования продемонстрировал ускоренный рост.

Зависимость жителей страны перед банками выросла вдвое за наблюдения в период с 2017 года. Суммарный долг среднестатистического экономически активного россиянина составил 361 тысячу рублей, за прошедший год сумма выросла на 31,2 тысячи.

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