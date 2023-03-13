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НовостиПолитика13 марта 2023 14:16

По поручению губернатора Саратовской области мобилизованным доставили 3 грузовика помощи

По поручению губернатора Саратовской области мобилизованным доставили 3 грузовика помощи
Наталия Калинина
Роман Бусаргин поручил отправить саратовским бойцам гуманитарную помощь

Роман Бусаргин поручил отправить саратовским бойцам гуманитарную помощь

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, саратовским бойцам 98-го полка в зону спецоперации доставили гуманитарный груз. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

На личном приеме семей участников спецоперации родственники бойцов передали губернатору просьбу саратовских военнослужащих - помочь им с рядом материалов. После чего Роман Бусаргин поручил отправить саратовским бойцам гуманитарную помощь – три грузовика с пиломатериалами. В прошедшие выходные груз благополучно доставили военным.

Напомним, в первые дни марта бойцы из 98-го полка сбили два украинских дрона.

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