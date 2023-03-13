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НовостиОбщество13 марта 2023 13:56

За прошедшую неделю в Саратовской обнаружили свыше 17 тысяч случаев ОРВИ

По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость снизилась более чем на пятую часть
Роман Хвалин

За минувшую неделю, с 6 по 12 марта, в Саратовской области зарегистрировали 17079 случаев ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Заболеваемость снизилась на 21,7 процента по сравнению с данными предыдущей недели.

В Роспотребнадзоре по Саратовской области привели также данные по гриппу – за текущий эпидсезон было диагностировано 2184 случаев заболевания, за прошедшую семидневку – 80.

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