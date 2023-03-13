В Саратове продается торговый комплекс «Интэк»

На сайте объявлений «Авито» появилось объявление о поиске покупателя на торговый комплекс «Интэк». Он расположен на улице Астраханская в Саратове по соседству с Губернским рынком.

Лот выставлен самой управляющей компанией. В тексте уточняется, что за торговый комплекс назначена цена в 220 миллионов рублей. Площадь «Интэк» составляет более 4 тысяч квадратных метров. Продавцы уверяют, потенциальных покупателей, что комплекс из торговых, складских и офисных помещений окупится за 10 лет.

Также за 129 миллионов рублей продается «Интэк» в Балаково.

Ранее стало известно, что в Саратове кандидату в управляющие сетью магазинов предложили зарплату в 85 тысяч рублей.

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