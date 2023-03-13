Бизнесмен из Чечни приобрел историческое здание в Саратове. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

Речь идет о нежилом аварийном здании, расположенном по адресу улица Чернышевского, 55/2а. Это пятиэтажная постройка, признанная памятником архитектуры. Дом был построен в 50-е годы.

В начале февраля городской комитет по управлению имуществом объявил аукцион о продаже этого дома. В итоге на торгах победил ИП Раилов Хасан Умарович, предприниматель из Чечни. Здание было продано за 53,6 миллиона рублей.

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