В Саратовской области выявлен новый очаг бешенства

В Саратовской области обнаружен очаг заболевания бешенством животных. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает региональное управление ветеринарии.

В селе Сокур Татищевского района была обнаружена мертвая лиса. Специалисты выяснили, что она болела бешенством. В связи с этим, с 10 марта в населенном пункте объявлен карантин по заболеванию.

Специалисты принимают неотложные меры по ликвидации очага в соответствии с требованиями ветеринарных правил для устранения заболевания.

Обычно в таких случаях в опасной зоне запрещают выставки животных и ярмарки. Из населенного пункта не разрешают вывозить диких зверей. Больных животных усыпляют. Если за два месяца инфекция больше не обнаружится, карантин отменят.

Отметим, бешенство смертельно опасно для людей и животных.

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