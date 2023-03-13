В Саратовской области подтопило 12 низководных мостов

фото: МЧС России

На текущий момент в Саратовской области подтоплены 12 низководных мостов, перелиты 2 участка дорог в Дергачевском и Ершовском районах. МЧС на сегодня, 13 марта, доложили о паводковой обстановке в регионе.

В результате обильных осадков в виде дождя уровень воды в реке Медведица на 20.00 12 марта составил 3 метра 80 сантиметров. Произошло подтопление 35 жилых домов частного сектора, в которых проживает 52 человека, в том числе 12 детей. Из 6 домов эвакуированы 20 человек, в том числе 10 детей. Они размещены у родственников. Остальные 32 человека, в том числе 2 ребенка от эвакуации отказались.

В общем подтоплено 620 придомовых территорий , 490 из которых относятся к жилым домам и 130 – к нежилым.

Подготовлены 2 основных и 2 дополнительных ПВР. Организованы 6 лодочных переправ. На местах работают оперативная группа и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Саратовской области. На контроле подтопление придомовых территорий и домов в г.Петровск.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.