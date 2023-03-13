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НовостиОбщество13 марта 2023 11:00

Судья Саратовского областного суда награждена Почетным знаком «Ветеран судебной системы»

После ухода в отставку Саратовский судья Ирина Закрян награждена почетным знаком Совета судей РФ
Евгений Бадиков
фото: Саратовский областной суд

фото: Саратовский областной суд

Сегодня в Саратовском областном суде в торжественной обстановке председатель Олег Михайлович Ляпин вручил Почетный знак Совета судей РФ «Ветеран судебной системы» судье Саратовского областного суда в отставке Ирине Викторовне Закарян. Об этом сегодня, 13 марта, сообщила пресс-служба Саратовского областного суда.

Таким знаком отличия награждаются судьи, работники аппаратов судов и системы Судебного департамента при Верховном суде РФ, внесшие значительный вклад в совершенствование судебной системы РФ, а также имеющие стаж работы в судебной системе и системе Судебного департамента при Верховном Суде РФ не менее 25 лет, при уходе в отставку или выходе на пенсию.

С 30 декабря 2022 года судья Саратовского областного суда - Закарян Ирина Викторовна ушла в почетную отставку. Работе в судебной системе Ирина Викторовна посвятила тридцать восемь лет, из них двадцать девять трудилась в должности судьи.

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