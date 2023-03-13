фото: администрация Хвалынского района

В честь погибшего в СВО Алексея Трубенкова в Хвалынском районе установили мемориальную доску. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

На фасаде школы в селе Акатная Маза Хвалынского района появилась мемориальная доска младшему сержанту Алексею Трубенкову, погибшему 27 октября 2022 года в ходе СВО. Алексей Трубенков - кавалер Ордена Мужества (посмертно)

На открытии присутствовали родные и близкие Алексея Трубенкова, юнармейцы из школы № 1, представители администрации Хвалынского района и военком, представители ветеранских организаций.

Отныне мемориальная доска в память о ратном подвиге младшего сержанта Трубенкова будет соседствовать с мемориальной доской ещё одного выпускника этой школы - Героя Советского Союза, гвардии подполковника Владимира Гамзина. Вечная Слава Героям и вечная память!

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