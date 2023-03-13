В Татищевском районе назначен новый прокурор

Прокурором Татищевского района Саратовской области назначили Ярослава Щербакова. Кадровое решение принял генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщили сегодня, 13 марта, в региональном надзорном органе.

Младший советник юстиции Ярослав Щербаков родился в 1990 году. В органах прокуратуры служит с 2014 года. Был помощником прокурора города Балаково, с весны 2019 года трудился на должности заместителя прокурора Александрово-Гайского района. За положительные результаты в служебной деятельности поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области.

Отметим, что недавно в регионе сменился Красноармейский межрайонный прокурор. Им стал старший советник юстиции Владимир Климов, который с июля 2015 года замещал должность прокурора в Энгельсе.

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