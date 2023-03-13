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НовостиОбщество13 марта 2023 9:59

На саратовской таможне задержали 42 тонны куриных ножек без документов

Евгений Бадиков

На саратовской таможне задержали 42 тонны куриных ножек без документов. Об этом сообщает сегодня, 13 марта, управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Управление Россельхознадзора предотвратило ввоз на территорию РФ партии субпродуктов птицы с нарушением ветеринарного законодательства. Два авто, ехавшие из Казахстана и перевозившие 42 тонны куриных лапок, досмотрены в пункте пропуска «Озинки» инспекторами Управления Россельхознадзора во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ и Саратовской таможней.

В ходе ветконтроля выяснилось, что документов на груз нет. 42 тонны лапок отправились по месту отбытия.

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