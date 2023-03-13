На саратовской таможне задержали 42 тонны куриных ножек без документов. Об этом сообщает сегодня, 13 марта, управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Управление Россельхознадзора предотвратило ввоз на территорию РФ партии субпродуктов птицы с нарушением ветеринарного законодательства. Два авто, ехавшие из Казахстана и перевозившие 42 тонны куриных лапок, досмотрены в пункте пропуска «Озинки» инспекторами Управления Россельхознадзора во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ и Саратовской таможней.

В ходе ветконтроля выяснилось, что документов на груз нет. 42 тонны лапок отправились по месту отбытия.

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