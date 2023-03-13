В Энгельсе задержали фигурантов по делу о погибшей от падения ворот девочки

Фото: СУ СКР

В Энгельсском районе задержаны два фигуранта уголовного дела о смерти 10-летней девочке из-за рухнувших футбольных ворот. Об этом рассказали сегодня, 13 марта, в пресс-службе регионального следкома.

Напомним, днем в субботу, 11 марта, на муниципальной спортплощадке в селе Титоренко, школьницу придавило металлическими воротами – в тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу, где она скончалась спустя несколько часов.

Задержаны экс-директор ООО «Энгельсремонт» по подозрению в оказании услуг, не отвечающим требования безопасности; и руководителя Безымянского МО по подозрению в халатности.

Проверкой инцидента занялись региональный следком и прокуратура, Главе местного СУ СКР Анатолия Говорунова руководитель федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил также отчитаться об итогах проверки в центральный аппарат. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.