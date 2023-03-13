фото: Подслушано в Вольске

В Вольске ледоход снес ограждение на набережной. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера вечером, 12 марта, в городском сообществе «Подслушано в Вольске» местные жители поделились кадрами, на которых обломки льдин разрушают ограждение на новой набережной.

Ситуация вызвала бурную дискуссию среди подписчиков.

— Именно об этом всем и говорила, но кто же слушает географов! Можете даже не сомневаться - снесет все решетки, - написала в комментариях одна из горожанок

— Вот это трагедия, его отремонтируют по гарантии в соответствии с контрактом… Зачем переживать? - ответил второй.

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