В Саратове прокуратура обязала хозяина агрессивной собаки заплатить 30 тысяч рублей пострадавшей девочке

Фото: Архив КП

В Саратове 16-летней девочке получит моральную компенсацию из-за нападения пса, сообщили в прокуратуре области.

Домашняя собака покусала руку подростка в парке имени Гагарина 31 октября прошлого года. По мнению прокуроров, это нанесло ребенку психологическую травму.

Ведомство обратилось в суд на владельца с требованием моральной компенсации школьнице. Хозяин агрессивного животного обязан по решению суда заплатить 30 тысяч рублей.

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