Жители четырех улиц в Ленинском районе Саратова остались без тепла и горячей воды

архив КП, Булатов Алексей
Сегодня, 13 марта, в Ленинском районе Саратова в связи с ремонтом труб несколько десятков домов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в коммунальной службе.
От теплоресурса отключены следующие адреса:
- Зеркальная, 1а, 3б;
- Лунная, 25а,27, 29, 31;
- проспект Строителей, 23, 29, 29а, 36, 38, 40, 42/2;
- Школьная, 25 и 27.
Абонентам на улицах Школьной и Лунной вернуть отопление и горячую воду обещают уже к 17 часам, всем остальным же жителям, оказавшимся в зоне отключения, придется подождать до 22:00.
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