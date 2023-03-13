В Саратовской области три человека получили травмы в ДТП со слетевшим с дороги Largus

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 12 марта, в Балашовском районе три человека получили травмы, улетев в кювет на «Ларгусе», сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в 0:40 у поселка Трудовой на трассе Балашов-Саратов. 35-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.
Все три пассажира Lada Largus – 25-летняя девушка и двое мужчин (25 и 31-летних), они оказались в больнице.
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