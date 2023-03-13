Фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От Спартака до Рианы — саратовские родители вновь удивляют редкими именами. Об этом сообщает пресс-службе управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области. За прошедшую неделю в Саратове, Энгельсе и Балаково зарегистрировали 201 новорожденного, из них 107 мальчиков и 94 девочки.

В управлении назвали необычные и редкие имена, которые давали детям родители. В их число вошли Спартак, Марьям, Гордей, Марта, Злата, Эвелина, Риана, Алесия.

Также, в области родились две двойни - маленькие саратовцы Кирилл и Полина и девочки Кира и Ева из Энгельса.