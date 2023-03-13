фото: пресс-служба Правительства области

Роман Бусаргин объявил о создании новых межрайонных медицинских центров. Об этом губернатор Саратовской области рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Бусаргина, планируется в регионе создать сеть межрайонных диагностических центров, оснащенных всем современным оборудованием - аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, маммограф, рентген, диагностическая лаборатория. За каждым из таких центров будут закреплены жители соседних районов. Сейчас жители вынуждены ездить на обследование в Саратов или пользоваться услугами платной медицины. Теперь высокотехнологическая диагностика будет приближена к людям.

Глава региона развеял опасения, заявив, что местные райбольницы продолжат работать.

В 2023 году планируется открытие четырех центров – в Базарном Карабулаке, Балашове, Красном Куте и Новоузенске. Они будут созданы на базе действующих и новых поликлиник. Оставшиеся центры будут открываться в 2024 и 2025 году.

Но не все районы будут охвачены сетью межрайонных центров, Маркс и Красноармейск будут проводить диагностику на базе местных поликлиник, которые дооснастят современным оборудованием