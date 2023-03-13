Эвакуация семьи в Петровском районе

В Саратовской области эвакуируют жителей затопленных территорий. Об этом сообщает в своем телеграм-канале заместитель Председателя Правительства Саратовской области Павел Мигачев.

Вчера, 12 марта, Роман Бусаргин сообщил, что из-за паводка в Петровске в зону подтопления попали 156 домов и 390 человек.

По словам Павла Мигачева, из-за дождя уровень воды в реке Медведица составил 3 метра 80 сантиметров. Затруднен проезд ориентировочно к 620 придомовым территориям, вода зашла в 35 домов. Подготовлены пункты временного размещения, работают лодочные переправы, организована доставка продуктов.

По желанию жителей эвакуируют. На данный момент эвакуировано 20 жителей города, из них 10 детей - к родственникам.